Philippe Soirat Studio de l’Ermitage Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 20 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : On the Spot (Gaya Music Production – 2024)

Le batteur Philippe Soirat est de retour. Avec ce 3ème album, il confirme qu’il est passé maître dans l’art de perpétuer tradition et innovation. Toujours avec talent, élégance et modestie qui le caractérisent, c’est en quartet que nous le retrouverons sur la scène du Studio de l’Ermitage pour nous présenter son nouvel album On the Spot, fraîchement paru. Celui qui a accompagné les plus grands endossera le costume de leader, l’’occasion de vérifier sur scène l’étendue du jeu de ce batteur très convoité.

Philippe Soirat : Batterie

David Prez : Saxophone ténor

Vincent Bourgeyx : Piano

Yoni Zelnik : Contrebasse

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/philippe-soirat

