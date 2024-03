Philippe Sarde / Les Choses de la vie Maison de la Radio et de la Musique Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au concert de musique de film de Philippe Sarde avec l’Orchestre National de France !

Les Choses de la vie, Flic ou voyou, la Grande bouffe… c’est lui. Si on aime retrouver les films de Sautet, Lautner, Téchiné ou Tavernier, c’est parce que la voix personnelle de Philippe Sarde a conservé sa fraîcheur d’hier. Des chansons un peu sentimentales, un peu canailles, des clusters lapidaires qui vous saisissent au col au plus fort d’un polar, la saveur et le savoir de cette plume caméléon transcendent les images. Un demi-siècle de cinéma français porté par le National en une soirée.

PHILIPPE SARDE

Musiques de

Nelly et Monsieur Arnaud

Les Choses de la vie

César et Rosalie

Fort Saganne

Tess

Coup de torchon

Flic ou voyou

La Grande bouffe

Le Choix des armes

La Guerre du feu…

FATMA SAID soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

MEI-ANN CHEN direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/philippe-sarde-les-choses-de-la-vie/musique-de-films contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873029101

