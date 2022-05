Philippe Roche – Et Dieu créa la voix Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 17.5 21 Qu’est ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal doté d’un humour à l’efficacité redoutable ? Le même artiste qui, au travers de “La voix” du premier cri de l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire.



Dieu créa… La voix en 7 jours. Philippe Roche, en jouera pendant 1h ! Dans un spectacle d'humour musical, Philippe, ce chanteur capable de reprendre n'importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien…Avec bien des révélations sur le vôtre. A la Fontaine d'Argent info@lafontainedargent.com +33 4 42 38 43 80 http://www.lafontainedargent.com/



