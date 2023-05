Philippe Quesnes : concert électro des taupes géantes Maulwürfe Pavillon de l’Arsenal, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Philippe Quesnes présente le concert électro des taupes géantes Maulwürfe, entre musique et performance, au Pavillon de l’Arsenal.

Le groupe des taupes géantes Maulwürfe a été imaginé par le metteur en scène et plasticien Philippe Quesne dans le cadre de son spectacle « La Nuit des Taupes/Welcome to Caveland ».

Ces taupes mystérieuses qui ressortent régulièrement des sous-sols autour du globe et dont l’histoire est racontée dans l’exposition « Paris Animal » s’animent pour cette soirée dans un concert performance inédit à faire vibrer la grande halle du Pavillon de l’Arsenal. Leur univers troglodyte et onirique nous embarque dans un voyage alternatif, composé de mélodies électriques survoltées, de thérémine envoûtant, de voix punks rocailleuses, le tout rythmé par l’animalité d’un batteur, ou lors de DJ sets électro et enfumés.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/PavillonArsenal/?locale=fr_FR

© Martin Argyroglo Maulwürfe