imfp, le mardi 10 mai 2022 à 19:00

Philippe Petrucciani, accompagnée de Dominique Di Piazza à la basse et du batteur Manhu Roche invitent le fabuleux trompettiste Flavio Blotro Flavio Boltro est sans aucun doute l’un des plus grands représentants de la trompette jazz en Europe. Michel Petrucciani l’avait très bien compris en l’appelant pour faire partie de l’un de ses meilleurs groupes. Flavio est un créatif au vrai sens du terme : il sait créer sa propre musique. Loin de se contenter de jouer un morceau, il lui donne vie ! Pour Flavio, reproduire en live une musique déjà existante ne suffit pas, il faut la transfigurer. C’est comme s’il peignait chaque note avec sa vision personnelle du monde. La musique de Philippe Petrucciani, reflète des moments de vies étonnantes et agréables, plein d’une joie mystérieuse et apaisante. Philippe est un musicien qui admire, recherche et reconnaît l’excellence. Il s’absorbe et s’abandonne, développe avec à propos les sonorités de sa guitare, épouse l’harmonie et les rythmes. Humble et vrai, il construit sa musique tout en laissant le champ libre au talent de ses acolytes. Dominique Di Piazza avec sa grande connaissance du be-bop et son sens très développé pour l’harmonie font de lui un des meilleurs bassistes dans le monde de la musique Jazz. Il ne se contente pas d’imiter, il transcende, il emmène sa musique vers des extrêmes que peu de jazzmen atteignent. Manhu Roche ne se contente pas de compter les points dans ces échanges virevoltants, mais crée le lien entre les musiciens, leur permettant de réellement communiquer par l’assise tranquille et sûre qu’il leur fournit. Les musiciens manifestent un souci d’ouverture et de liberté tout en gardant clarté et rigueur. Le groupe évolue du quartet à l’intimité du duo, tout en nuances et sensibilité.

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence



2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T21:00:00