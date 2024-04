Philippe Miko en Duo – Humour Musical TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, dimanche 19 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-19 17:30 – 18:30

Gratuit : non Tarif plein : 10€ Tarif associations, centre de loisirs et structures sociales : 8€ par enfants / gratuit pour les accompagnateurs.trices à partir de 4 ans

Interactif, humoristique, énergétique, écologique, décalé, clownesque, un spectacle explosif et décoiffant pour tous ceux qui ont été enfant au moins une fois dans leur vie… pour les autres, désolé, mais nous ne pouvons plus rien pour vous. Retrouvez l’Hirondelle, la poubelle, et bien d’ autres ritournelles à chanter, à danser et à rire.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 http://www.tntheatre.com