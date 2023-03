Philippe Lellouche Dans Comme à la Maison THEATRE MOLIERE BORDEAUX Catégories d’Évènement: 33000

Bordeaux

Philippe Lellouche Dans Comme à la Maison THEATRE MOLIERE, 10 juin 2023, BORDEAUX. Philippe Lellouche Dans Comme à la Maison THEATRE MOLIERE. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros. En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison… Philippe Lellouche Philippe Lellouche Votre billet est ici THEATRE MOLIERE BORDEAUX 33 RUE DU TEMPLE 33000 En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… En toute intimité, venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche en one-man show. Après avoir triomphé au théâtre, Philippe Lellouche monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows… Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison…Avec beaucoup de sincérité, d’humour et de bienveillance, Philippe Lellouche vous reçoit sur scène, comme à la maison… .30.2 EUR30.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 33000, Bordeaux Autres Lieu THEATRE MOLIERE Adresse 33 RUE DU TEMPLE Ville BORDEAUX Departement 33000 Lieu Ville THEATRE MOLIERE BORDEAUX

THEATRE MOLIERE BORDEAUX 33000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Philippe Lellouche Dans Comme à la Maison THEATRE MOLIERE 2023-06-10 was last modified: by Philippe Lellouche Dans Comme à la Maison THEATRE MOLIERE THEATRE MOLIERE 10 juin 2023 THEATRE MOLIERE Bordeaux

BORDEAUX 33000