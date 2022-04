Philippe Lançon / La musique comme preuve de vie Philharmonie de Paris, 15 juin 2022, Paris.

Philippe Lançon, 58 ans, est journaliste à Libération, chroniqueur à Charlie Hebdo, écrivain. Le 7 janvier 2015, il a été victime de l’attentat dans les locaux de l’hebdomadaire satirique. Dans le Lambeau (Gallimard), prix Femina 2018, il a raconté une partie de sa reconstruction. Ses neuf mois d’hôpital ont été accompagnés par la musique, essentiellement celle de Bach. Il y décrit la visite du violoniste Gabriel Richard, venu jouer dans sa chambre une Partita et la Chacone pour violon. Son livre précédent, l’Élan (Gallimard), est un bref roman inspiré par la Fantaisie en ut mineur de Mozart. Philippe Lançon a écrit deux autres romans : Les îles (Lattès) et, sous le pseudonyme de Gabriel Lindero, Je ne sais pas écrire et je suis un innocent (Calmann-Lévy). Ce dernier roman, le premier qu’il ait publié, a été inspiré par un poète cubain, Gaston Baquero : une œuvre musicale figure en exergue de la plupart de ses poèmes.

Au fil de la saison, la Philharmonie invite de grandes figures du monde artistique ou du monde des idées à porter un regard sur la musique et s’interroger sur le sens de l’écoute. Comment la musique participe-t-elle au monde en train de se faire et comment le monde s’inscrit-il en elle ? Peut-elle nous permettre d’aborder sous un nouveau jour des questions éthiques, politiques et sociales depuis le point de vue du philosophe, de l’artiste ou de l’historien ? Quels imaginaires, quelles fictions, quelles représentations véhicule-t-elle ou libère-t-elle ?

