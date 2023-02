PHILIPPE KATERINE & DANA CIOCARLIE PAUL B. – MASSY, 23 mars 2023, MASSY.

PHILIPPE KATERINE & DANA CIOCARLIE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 Un piano, une voix et deux personnalités hors normes : le comédien, chanteur, réalisateur Philippe Katerine et la pianiste classique virtuose Dana Ciocarlie se retrouvent, après une première rencontre et une série de concerts en 2016, pour un tour de chant plein d’audace et de fantaisie. Les deux artistes nous proposent une libre collision, loufoque et poétique, entre leurs deux univers. Ils créent un dialogue entre les chansons décalées de Katerine, des mélodies de Poulenc et quelques chefs-d’œuvre intemporels de musique classique pour piano (Mozart, Schubert, Debussy et Bernstein). Ensemble, ils repoussent toujours plus loin les limites de leurs talents et de leur art, avec une complicité sans pareille. De cette joyeuse cuisine naît une alchimie particulière, une formule magique pour un spectacle enchanteur et unique en son genre ! Dana Ciocarlie, Philipe Karman

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

