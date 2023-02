Philippe Jaroussky / Thibaut Garcia – Théâtre des Champs Elysées (Paris) THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 19 février 2023, PARIS.

Philippe Jaroussky | contre-ténor

Thibaut Garcia | guitare

Le timbre de Philippe Jaroussky magnifié par les cordes pincées de Thibaut Garcia.

PROGRAMME

A SA GUITARE

Giordani Caro mio ben

Caccini Chi desia di saper

Dowland Come again

Purcell « When I am laid in earth », air extrait de Dido and Aeneas

Paisiello « Nel cor più non mi sento », air extrait de La Molinara

Rossini « Di tanti palpiti », air extrait de Tancredi

Rodríguez La Cumparsita (guitare solo)

Granados El mirar de la maja

Schubert Erlkönig op. 1 D. 328

Poulenc Sarabande (guitare solo)

Fauré Nocturne op. 43 n° 2

Barbara Septembre

García Lorca Anda, jaleo

Bonfá Manhã de Carnaval

Reis Xodó da Baiana (guitare solo)

Ramírez L’Alfonsina y el mar

En 2021, les micros d’Erato immortalisaient la belle rencontre entre le prince des contre-ténors – Philippe Jaroussky, rare musicien classique dont la renommée dépasse le petit cercle des initiés – et Thibaud Garcia, « figure de proue d’une école de guitare française en pleine renaissance » (Classica). Le récital titré d’après une mélodie de Poulenc se voulait « un voyage entre différentes cultures, différents continents et différentes langues, où chaque pièce représente un monde en soi », expliquait alors l’as des cordes pincées. Les acolytes ne se refusent donc rien dans ce programme entre baroque et bonne chanson, en passant par Vienne et l’Italie sur la route de rythmes latino qui nous vaudrons peut-être quelques pas de flamenco.

Coréalisation Jeanine Roze Production / Théâtre des Champs-Elysées

Placement libre

– 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert

