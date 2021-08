Philippe Jaroussky et Thibaut Garcia Halle aux Grains, 5 décembre 2021, Toulouse.

Philippe Jaroussky et Thibaut Garcia

Halle aux Grains, le dimanche 5 décembre à 18:00

### Chants / Guitare Philippe Jaroussky a fêté ses vingt ans de carrière en conviant la guitare de Thibaut Garcia dans Flow my Tears de Dowland et Les Feuilles mortes de Kosma. Deux extrêmes du répertoire, dont ils jalonnent hardiment le parcours, de la musique élisabéthaine en passant par le bel canto, le lied et la mélodie française. Philippe Jaroussky, Contre-ténor Thibaut Garcia, Guitare ### Programme À sa guitare * Dowland : _Come again / In darkness let me dwell_ * Purcell : _If music would be the food of love / Dido’s lament_ * Giordani : _Caro mio ben_ * Donizetti : _Vaga luna_ * Rossini : _« Di tanti palpiti » de Tancredi_ * Schubert : _Sérénade, D.957_ * Mozart : _Abendempfindung, K.523_ * Schubert : _Erlkönig, opus 1, D.328_ * Faure : _Au bord de l’eau / Nocturne / Les berceaux_ * Poulenc : _Sarabande / « A sa guitare »_ * Britten : _Il est quelqu’un sur terre_ * Granados : _Amor y odio , el mirar de la maja_ * Ramirez : _Alfonsina y el mar_ ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/philippe-jarousskythibaut-garcia/) //www.youtube.com/embed/eBDN9M7yZC4 ![]() ### Infos pratiques Dimanche 5 décembre à 18h

De 20€ à 100€

Culture

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



