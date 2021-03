Paris Galerie Huberty et Breyne Paris Philippe GELUCK, Le Chat à Matignon – REPORTÉ Galerie Huberty et Breyne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 26 mars prochain, les Champs-Élysées accueilleront une exposition en plein air de vingt sculptures monumentales en bronze du « Chat » de Philippe Geluck. À cette occasion, Huberty & Breyne proposera aux visiteurs une immersion dans les coulisses de cette épopée artistique. Du 26 mars au 5 juin, elle dévoilera dans sa galerie de l’avenue Matignon les dessins préparatoires ayant servi à la réalisation des sculptures ainsi que certains bronzes au format original. L’exposition permettra également de découvrir des toiles et dessins de grand format, ainsi que des oeuvres multiples en hommage aux grands noms de l’histoire de l’art. « C’est en revoyant des images de l’exposition Botero sur les Champs-Élysées (1992) que je me suis dit que Le Chat s’y sentirait bien, lui aussi. Les personnages de Botero sont gros, Le Chat est pas mal enveloppé non plus. Les sculptures de Fernando sont en bronze, pareil pour les miennes. Enfin, le peintre colombien s’est mis un jour à la sculpture, j’ai suivi la même démarche ». Philippe Geluck Expositions -> Illustration / BD Galerie Huberty et Breyne 36 avenue Matignon Paris 75008

(c) Philippe Geluck courtesy Huberty & Breyne

