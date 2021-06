Campagne Campagne Campagne, Dordogne Philippe Francès et Michel Herblin en concert Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Philippe Francès et Michel Herblin en concert Campagne, 29 juillet 2021

Campagne Dordogne Concert de Philippe Francès (guitare / chant) et Michel Herblin (harmonica)

En chansons écrites et composées , Philippe raconte son chemin de vie : l’Amour en couple , des enfants , des parents , le deuil , le retour à la Foi… Humour , émotions et tendresse sont au rendez-vous sur des ambiances musicales variées ( swing , bossa , blues…) qui laissent la place à l’expression de la sensibilité de Michel . Concert de Philippe Francès (guitare / chant) et Michel Herblin (harmonica)

