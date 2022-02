PHILIPPE FORCIOLI rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

rouge belle de mai, le samedi 12 février à 21:00

« A pas de loup, à plume d’oiseau, à voix de sarment et de source il a fait de la chanson son territoire d’homme libre. On ne veut pas croire qu’au pays de Brassens de Nougaro, de Giono de Delteil de Cadou – et Forcioli est de leur sang – il n’y a plus place pour cette poésie lumineuse, pour cette guitare vagabonde, pour ce troubadour sans entraves, libre vous dis je. » Anne-Marie Paquotte – Télérama + d’infos & vidéos : [http://sitephilippeforcioli.free.fr](http://sitephilippeforcioli.free.fr) Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

