Les enfants écrivent leur monde d’après – Installation / Projections lumineuses « Quand je serai grande, je serai mes rêves. » Les enfants écrivent leur monde d’après est une installation artistique composée de sept phrases proposées par les enfants des écoles élémentaires : sept phrases qu’ils aimeraient crier haut et fort, projetées tels des graffitis de lumière sur les murs du 16e arrondissement, comme un rappel à regarder vers l’avenir. Une nouvelle forme d’art urbain éphémère et respectueuse de l’environnement, un travail de commande réalisé par Philippe Écharoux. Lieux : sept projections dans sept lieux de l’arrondissement (pour voir comment se rendre dans les autres lieux, consulter les autres pages de l’événement dans le 16e arrondissement Les enfants écrivent leur monde d’après). Lieu 1 : Place du Costa Rica Lieu 2 : 9 rue François Millet Lieu 3 : Lycée Jean-Baptiste Say, 13 rue d’Auteuil Lieu 4 : 29 rue de l’Annonciation Lieu 5 : 43 rue de la Pompe Lieu 6 : Lycée Public René Cassin, 181 avenue de Versailles Lieu 7 : Lycée Janson de Sailly, 92 rue de la Pompe Nuit Blanche -> Nuit Blanche Lycée Janson de Sailly 92 rue de la Pompe Paris 75016

