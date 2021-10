Saint-Jean-de-Boiseau Château du Pé - St-Jean de Boiseau Loire-Atlantique, Nantes PHILIPPE DELANEAU Château du Pé – St-Jean de Boiseau Saint-Jean-de-Boiseau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

PHILIPPE DELANEAU Château du Pé – St-Jean de Boiseau, 21 novembre 2021, Saint-Jean-de-Boiseau.

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non Des clichés pris au cours de voyages, lors de promenades ou de randonnées, au gré d’explorations à but photographique. À la campagne, en bord de mer ou en ville. À travers les feuillages, sur les rochers, le long des rues… Des itinéraires choisis ou vagabonds, des angles de vue inattendus que le photographe saisit pour surprendre l’extraordinaire, voire le fantastique. Au moins l’étonnant, c’est sûr ! Capter des instants vrais mais uniques, puis les restituer sur le papier. Transcender parfois leur réalité en jouant sur les couleurs, les contrastes, pour en renforcer la sensation visuelle. Il en résulte des images sombres ou apaisées, fluides ou enchevêtrées, qui toutes aiguisent des envies de poésie. Château du Pé – St-Jean de Boiseau adresse1} Saint-Jean-de-Boiseau 44640 http://www.saint-jean-de-boiseau.fr

