PHILIPPE DECOUFLE STEREO LA COMETE SCENE NATIONALE, 10 mars 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE.

PHILIPPE DECOUFLE STEREO LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Durée 1h20 / Création Pour cette nouvelle création, Philippe Decouflé propose une forme hybride, entre concert et spectacle, où musique et danse ne font plus qu’un. Le chorégraphe qui a l’habitude de composer ses spectacles comme des puzzles dont chaque spectateur peut assembler les pièces comme bon lui semble, a puisé son inspiration dans de multiples sources : chorégraphiques, musicales, cinématographiques… de Karole Armittage à Jonathan Demme, en passant par les Clash et les Talking Heads, jusqu’à Phantom of the paradise et Un jour sans fin. Sur une base de trio rock – guitare, basse et batterie – il créé une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie comme un complément jouissif et spectaculaire. Une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement. Les corps oscillent entre énergie et douceur, vitesse et tendresse. C’est aussi un jeu avec le temps, qui, comme dans la vie, se contracte, s’étire ou se répète en d’infinies variations. À travers ces boucles, on parle d’amour, toujours, on joue, déjoue et tord les stéréotypes et archétypes, pour les ré-agencer dans des combinaisons explosives. Stéréo est le résultat d’une envie de vitesse, de brillance, de virtuosité, d’énergie, de rock’n’roll. Une énergie brute portée par une équipe jeune aux talents multiples et complémentaires.

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

