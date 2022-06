Philippe Decouflé DCA Stéréo Sochaux, 30 septembre 2023, Sochaux.

Philippe Decouflé DCA Stéréo

2023-09-30 20:00:00 – 2023-09-30

EUR 22 Avec son univers fantaisiste et décalé, Philippe Decouflé est une sorte de rêveur fou, inventif en diable, qui aurait pu être dessinateur de BD et n’a eu de cesse de jouer des effets vidéo, des jeux d’ombres, et de l’interactivité pour démultiplier le réel. Avec Stéréo il revient, sans nostalgie, sur ses amours de jeunesse, ces années punks entre voltige et survoltage, et déploie une énergie brute portée par une jeune équipe aux talents multiples.

