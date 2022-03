Philippe Collin pour Le fantôme de Pétain Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Bergerac Dordogne Un certain candidat (que nous ne prendrons même pas la peine de citer) a beaucoup raconté de fausses vérités sur Pétain. Philippe Collin décide alors, avec l’appui de 12 historiens, de raconter le véritable homme qu’était Pétain. Loin de la récupération politique et partisane.

Le livre, en partenariat avec France Inter, sera accompagné de 12 épisodes radiophoniques.

