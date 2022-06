Philippe Chazot : femme secrète, 15 juillet 2022, .

Philippe Chazot : femme secrète

2022-07-15 – 2022-08-30

Aussi, il n’hésite pas à supprimer tout détail qui pourrait individualiser ses représentations.



L’artiste tente de réduire le contact des corps de ces femmes aux silhouettes généreuses d’avec le support, afin de les rendre légères et aériennes. Il saisit l’esprit impalpable, invisible et silencieux de la grandeur et de la sensualité de la Femme.

Philippe Chazot, sculpteur autodidacte, travaille la terre, l’acier et le bronze. Son langage s’articule autour de la courbe des corps, dans une recherche incessante d’universalité.

https://chazot.odexpo.com/

