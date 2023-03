PHILIPPE CANDELORO CANDELORO SANS GLACE THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

PHILIPPE CANDELORO CANDELORO SANS GLACE THEATRE A L'OUEST – LYON, 3 juin 2023, DECINES CHARPIEU. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 21:00. Tarif : 26.0 euros. Comment un gamin de 7 ans tombe amoureux du patinage artistique quand d'autres ne rêvent que d'être footballeurs. Comment d'entrainements en médailles, ce gamin a su mettre le feu à la glace sans jamais la faire fondre. Comment adolescent, son nom est devenu synonyme de « Dieu de la fertilité » au Japon. Dans ce one man show, Philippe Candeloro retrouve le public qu'il aime tant, sans filtre, sans compromis et sans langue de bois mais toujours avec son franc-parler légendaire. Candel se met à nu, sans patins et sans glace !

Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - LYON Adresse 2 AVENUE SIMONE VEIL Ville DECINES CHARPIEU Departement Rhône Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

THEATRE A L'OUEST - LYON
2 AVENUE SIMONE VEIL
DECINES CHARPIEU
Rhône

