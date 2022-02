Philippe Breton « De l’ombre à la lumière » Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Philippe Breton « De l’ombre à la lumière » Avallon, 5 février 2022, Avallon. Philippe Breton « De l’ombre à la lumière » Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot Avallon

2022-02-05 – 2022-03-06 Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot

Avallon Yonne Avallon Yonne EUR 0 0 serviceculture@ville-avallon.fr +33 3 86 48 23 03 https://ville-avallon.fr/events/avallon-sillumine/ Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot Avallon

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Autres Lieu Avallon Adresse Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot Ville Avallon lieuville Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot Avallon Departement Yonne

Avallon Avallon Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avallon/

Philippe Breton « De l’ombre à la lumière » Avallon 2022-02-05 was last modified: by Philippe Breton « De l’ombre à la lumière » Avallon Avallon 5 février 2022 Avallon Yonne

Avallon Yonne