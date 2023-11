PHILIPPE BAYLE TRIO Le Baiser Salé Paris, 23 décembre 2023, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Le Philippe Bayle Trio coule ses pas et ses cadences dans ceux d’arpenteurs éclairés, rêveurs impénitents de Nature (Théodore Monod).

Philippe Bayle guitares, Philippe Laccarrière cbasse, Pierre Marcault percus/batterie

Tonifiant Jazz « musique du monde » ou plutôt musique de « ses mondes », tel pourrait entre qualifié le répertoire du Philippe Bayle Trio. Mondes, monts et démons de jazz échappés de l’Océan indien, du Brésil, d’Afrique, d’Amérique du nord, d’Europe centrale et de l’ouest, mondes nourris de musiques populaires et savantes, entre thèmes écrits et improvisations libres, de compositions personnelles en reprises inspirées de morceaux inédits, voilà̀ bien l’empreinte sonore riche et colorée de Philippe Bayle pour tracer sa propre voie.

Accompagné ici par ses musiciens de talent Pierre Marcault et Philippe Laccarrière, offrant leurs rythmes et leurs ballades, le Philippe Bayle Trio coule ses pas et ses cadences dans ceux d’arpenteurs éclairés, rêveurs impénitents de Nature (Théodore Monod).

Le Trio nous convie à leur partage de ces vastes horizons et à profiter, en leur compagnie, de superbes vagabondages musicaux.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/philippe-bayle-trio-19h30-21h30

