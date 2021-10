Philip Venables Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 26 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 20h à 22h15

payant

Talking Music

UNE PAROLE LIBÉRÉE: C’EST DANS LE REGISTRE DU STORYTELLING QUE PHILIP VENABLES S’ILLUSTRE SUR LES SCÈNES DE LA CRÉATION MUSICALE. ENTRE INTIMITÉ ET VIE PUBLIQUE, ENJEUX IDENTITAIRES ET ENGAGEMENTS POLITIQUES, LE COMPOSITEUR NOUS DÉMONTRE QUE TOUT PEUT ÊTRE DIT EN MUSIQUE.

L’entretien intime est le motif de ce concert très particulier, à mi-chemin entre la séance psychanalytique et le talk-show dramatique. Ici, les récits à la première personne sont omniprésents. Projetés à l’écran ou incarnés sur scène, ils font le lien entre les oeuvres, mais pénètrent aussi en profondeur la matière musicale, lui servant de modèle et de contrepoint. Les mots brûlants choisis par Philip Venables ont cela de commun qu’ils participent toujours d’une poésie prosaïque de notre temps. Dans Illusions, oeuvre initiée lors des élections britanniques de 2015 et finalisée en 2017 à l’occasion des 50 ans de la dépénalisation de l’homosexualité en Angleterre et au Pays de Galles, l’égérie LGBTQIA + David Hoyle affirme dans ses divagations prophétiques que l’art peut bouleverser les mentalités: « Ce soir, la vie qui est en vous sera réfléchie dans l’art dont vous êtes les témoins ».

Philip Venables



KLAVIERTRIO IM GEISTE POUR PIANO, VIOLON ET VIOLONCELLE // MY FAVOURITE PIECE IS THE GOLDBERG VARIATIONS POUR ACCORDÉON // TEXTE TED HUFFMAN

NUMBERS 81-85, NUMBERS 96-100 POUR VOIX, FLÛTE ALTO, CLARINETTE, VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE

CRÉATION – COMMANDE DE MUSICA, COLLECTIF LOVEMUSIC ET FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS.

NUMBERS 91-95 POUR RÉCITANT, DEUX MAGNÉTOPHONES, FLÛTE, PIANO, WOODBLOCK // TEXTES SIMON HOWARD

ILLUSIONS POUR VIDÉO ET ENSEMBLE // PERFORMANCE VIDÉO DAVID HOYLE

Frederic Rzewski

COMING TOGETHER POUR RÉCITANT ET ENSEMBLE



AVEC : ROMAIN PAGEARD L’HÔTE, ANDREAS BORREGAARD ACCORDÉON, COLLECTIF LOVEMUSIC

MISE EN ESPACE OSCAR LOZANO PEREZ

Concerts -> Classique

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Concerts -> Classique Queer Lgbt;Musique

Date complète :

2021-10-26T20:00:00+02:00_2021-10-26T22:15:00+02:00

Monica De Alwis