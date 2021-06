Paris Theatre Truffaut Paris #PHILiFOLIES2021 de PinoyJam Theatre Truffaut Paris Catégorie d’évènement: Paris

#PHILiFOLIES2021 de PinoyJam Theatre Truffaut, 21 juin 2021-21 juin 2021, Paris. #PHILiFOLIES2021 de PinoyJam

Theatre Truffaut, le lundi 21 juin à 18:00

Vous l’attendiez! —————– ### **Venez célébrer la musique venue tout droit des Philippines pour notre évènement #PHILIFOLIES2021** Réservez vite votre place > link Fête de la musique 2021 Theatre Truffaut 95, rue Truffaut 75017 Paris Paris Quartier des Batignolles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Theatre Truffaut Adresse 95, rue Truffaut 75017 Paris Ville Paris lieuville Theatre Truffaut Paris