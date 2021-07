Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Philibert et Melle Hortense se promènent – Clôture de Jardins Ouverts Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

### Philibert et Melle Hortense se promènent Melle Hortense, accompagnée du singe Philibert, entraîne petits et grands dans une découverte complètement farfelue du parc du château ! Philibert, cet étrange énergumène prétend qu’il aurait non seulement vécu autrefois au château mais aussi qu’il aurait **traversé les époques** et les siècles pour revenir prendre soin du jardin ! Alors écoutons ce qu’il nous raconte… Vous repartirez avec un **souvenir** de votre promenade.

Réservation par e-billetterie uniquement Tarifs Adulte : 8€ 4 à 12 ans : 6€ Enfant – 4 ans : gratuit

Le 28 et 29 août, le château de Champs-sur-Marne a préparé un week-end festif où vous retrouverez des visites thématiques du parc et du château pour toute la famille! Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

2021-08-28T15:15:00 2021-08-28T16:15:00;2021-08-29T15:15:00 2021-08-29T16:15:00

