Philharmonie projection Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Philharmonie projection Venez vivre une expérience musicale et visuelle menée par le groupe d’électro indépendant KNOWER Jeudi 25 avril, 18h30 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-04-25T18:30:00+02:00 – 2024-04-25T20:30:00+02:00

Concert à la Villette : Knower

Jeudi 25 avril à 18h30 – Médiathèque José Cabanis – auditorium (niveau -1)

Venez vivre une expérience musicale et visuelle menée par le groupe d’électro indépendant KNOWER composé de Geneviève Artadi au chant et à l’énergie débordante accompagnée de Louis Cole à la batterie et au mixage. Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 4 septembre 2022.

Réalisation : Célidja Pornon | Durée : 49mn

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Projection Tout public