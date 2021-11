La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500, La Baule-Escoublac PHILHARMONIE DES 2 MONDES PAIRS ET REPÈRES La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: 44500

La Baule-Escoublac

PHILHARMONIE DES 2 MONDES PAIRS ET REPÈRES La Baule-Escoublac, 5 novembre 2021, La Baule-Escoublac. PHILHARMONIE DES 2 MONDES PAIRS ET REPÈRES Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Latre de Tassigny La Baule-Escoublac

2021-11-05 20:00:00 – 2021-11-05 20:00:00 Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Latre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 La Philharmonie des deux mondes présente

“Pairs et repères”

Direction : Philippe Hui

Soliste : Benoit Hui Au programme :

Concerto pour cor n°3 de Wolfgang Amadeux Mozart

Concert pour cor n°2 de Joseph Haydn

Symphonie Le Distrait de Joseph Haydn

Symphonie n°2 de Léopold Mozart. Réservation : BILLETTERIE INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur : Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque) La Philharmonie des deux mondes présente

“Pairs et repères”

Direction : Philippe Hui

Soliste : Benoit Hui Au programme :

Concerto pour cor n°3 de Wolfgang Amadeux Mozart

Concert pour cor n°2 de Joseph Haydn

Symphonie Le Distrait de Joseph Haydn

Symphonie n°2 de Léopold Mozart. Réservation : BILLETTERIE INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur : Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque) Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Latre de Tassigny La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 44500, La Baule-Escoublac Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Latre de Tassigny Ville La Baule-Escoublac lieuville Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Latre de Tassigny La Baule-Escoublac