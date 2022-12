Marie-Nicole Lemieux en concert à Paris Philharmonie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lundi 9 janvier 2023, 20h00
Philharmonie de Paris

10 € à 52€

Au programme, les grands airs de l’opéra baroque handicap moteur mi Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La contralto québécoise est de retour à la Philharmonie de Paris dans un programme qui fait honneur aux grandes héroïnes de l’opéra baroque français, d’Armide de Lully à Médée de Charpentier.

Marie-Nicole Lemieux sera accompagnée de Stéphane Fuget et de l’ensemble Les Épopées.

2023-01-09T20:00:00+01:00

Denis Rouvre

