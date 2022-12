Philhar’Intime – Leonardo García Alarcón Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Philhar’Intime – Leonardo García Alarcón Maison de la Radio et de la Musique, 18 juin 2023, Paris. Le dimanche 18 juin 2023

de 16h00 à 18h00

. payant de 8 à 36€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de musique baroque avec Leonardo García Alarcón et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Leonardo García Alarcón connaît bien l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en compagnie duquel il a notamment interprété la Messe en si de Bach, en 2019. Il revient ici à Bach, en toute simplicité, avec deux concertos et une suite. Où il sera question de faire se frotter les musiciens d’un orchestre avec les plus emblématiques des partitions baroques. JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042

Concerto pour hautbois d’amour en la majeur BWV 1055

Suite pour flûte en si mineur BWV 1067 QUITO GATO luth

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

CYRIL CIABAUD hautbois d’amour

ANNE-SOPHIE NEVES flûte

ANA MILLET violon

CYRIL BALETON violon

VIRGINIE MICHEL violon

MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto

JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

ETIENNE DURANTEL contrebasse

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-baroque/philharintime/leonardo-garcia-alarcon https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816069

Benoît Lambert

