Philatélie et centenaire Marie-Françoise Jeanneau Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mardi 20 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-20 10:00

Fin : 2024-02-20 11:30

En prévision de son centenaire 2027, un appel est lancé en faveur de la conception d'un timbre à l'effigie de madame Marie-Françoise Jeanneau, femmes de lettres née à Cholet le 25 septembre 1927.

Professeur de lettres dans la cité corsaire de Saint-Malo : Choisy et l’Institution (intramuros) ainsi qu’au campus de Ker Lann à Bruz (Ille-et-Vilaine), Marie-Françoise Jeanneau fut une adhérente et membre actif des Amis de la Tour du Vent, association créée en 1987 pour perpétuer la démarche poétique de Théophile Briant, pendant presque 30 ans.

Elle est la fille de Marthe Murier (1905-2006) issue d’une famille d’industriels du textile Choletais (« La Manchester de l’Anjou ») et d’Augustin Jeanneau (1902-1992), homme de lettres angevin du XXe siècle.

A bien des égards, son centenaire symbolique peut être l’occasion de faire partager et redécouvrir son parcours de vie autour de nombreux thèmes : Lettres, poésie, dialogue des cultures, patrimoine vivant, industries créatives et culturelles.

L’œuvre historique et poétique « Les Amazones de la Chouannerie » de Théophile Briant et son étude approfondie par la femme de lettres, Marie-Françoise Jeanneau offrent une réflexion sur le rôle que peut jouer la culture comme vecteur d’un imaginaire commun.

Du Cameroun au Bénin, terre des Amazones, des artistes, conteurs et poètes s’inspirent de cet optimisme culturel pour construire un récit revisité, revigoré, transformé de la Francophonie comme partenaire de notre mémoire collective. Par exemple , le conteur camerounais, Elisé Omoko propose un parallélisme entre la mère protectrice du Dahomey et les Amazones de la Chouannerie, en rendant hommage dans ses poèmes à la créativité des femmes : créatrices, intellectuelles : « Amazones, tu es l’ancre de mon histoire, la mamelle intarissable de paix, une source d’inspiration incontesté pour l’humanité. 400 ans ».

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine