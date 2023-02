PHIL JL ROBERT // BOOGALOO STATION LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 14 février 2023, PARIS.

PHIL JL ROBERT // BOOGALOO STATION LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert Jazz festif (Boogaloo), avec des rythmes afro-cubains, vocal et instrumental DISTRIBUTION : Phil JL Robert : Composition, GuitareMelvin Clairault : Auteur, ChantPhilippe Sellam : Sax AltoDavy Honnet : BatterieXavier Desandre Navarre : PercussionsAnthony Honnet : Orgue, Synthé-BasseYves Lecarboulec : TrompetteNicolas Benedetti : TromboneGuillaume Grosso : Sax BarytonKate Jane : ChœurChloe Paul : ChœurToujours a la recherche de terrains musicaux inexploités, le guitariste Phil JL Robert s’aventure avec son nouvel album sur un terrain fertile : le Boogaloo. Apres BoOgAloO ZoO, qui reçut les honneurs de la presse radio et écrite, Boogaloo Station est une nouvelle collection de titres s’inspirant des codes du Jump et du Blues mêlés aux univers festifs du Jazz des Caraïbes. La musique plonge l’auditeur dans les rues et les quartiers les plus chauds de la Nouvelle- Orleans et de Brooklyn, berceaux de cette fusion musicale. “JL Robert rend un vivifiant hommage au Soul Jazz de la fin des années 60…” (Soul Bag) “Boogaloo Station est un album moite aux rythmes érotiques qui nous téléporte sur Mardi Gras Blvd“ (GuitareXtreme) “Un album tout en légèreté et rempli de bonheur“ (Ouest-France) “Un jeu de guitare incroyable, qui va chercher ses inspirations à la fois dans le blues mais aussi dans le jazz. Un son électrique redoutable“ (Couleur Jazz Radio)

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

