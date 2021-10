Phénomènes d’influence et crises sur les réseaux sociaux Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 3 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 3 février 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence d’Emmanuelle Hervé

Avec l’avènement des réseaux sociaux se sont multipliés sphères d’influence et relais d’opinions. Parmi les sources de bad buzz, le racisme et le sexisme demeurent des sujets sensibles, suscitant de fortes réactions émotionnelles, mettant en cause des entreprises ou des personnalités et générant des affrontements parfois très violents. Après avoir déterminé ce que l’on nomme crise et montré les paramètres de veille mis en place pour l’anticiper, il s’agit d’en comprendre les ressorts et les conséquences sur les acteurs mis en cause, ainsi que, plus généralement, sur le tissu social formant ces réseaux.

Emmanuelle Hervé, experte internationalement reconnue en gestion de crise et en communication sensible, elle accompagne organisations et dirigeant.e.s depuis plus de 10 ans. Elle assure la présidence de la commission AFNOR et du groupe de travail international ISO sur la e-réputation, elle est membre active de la commission sécurité du CIAN, experte assermentée de l’ONUDI, experte communication de crise BFMTV. Depuis 2019, elle est Officier de réserve de la Marine Nationale qui lui permet de contribuer à l’augmentation de la porosité entre les mondes civils et militaires.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact : Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Date complète :

