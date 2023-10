Phénomèn’Art, festival street art, 13 octobre 2023, .

Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Balades urbaines : 5 €

Visites d’exposition : 10 €

Ateliers d’initiation : 15 €

Les 13, 14 et 15 octobre, participez à des balades commentées, des initiations au street art, des visites d’expositions et assistez à des performances live, des rencontres avec les artistes, etc. dans de nombreuses villes du Val-de-Marne et dans le sud-est de Paris.

Les festival Phénomèn’Art vous propose de découvrir le street art en compagnie

de passionnés à travers des balades urbaines, des ateliers d’initiation, des

performances live ou encore des expositions.

C’est également une occasion unique de rencontrer des artistes renommés tels que Tom

Brikx, Dark, Emyart’s, Stew, Mosko, Demoiselle MM, Jotapé, etc.

Retrouvez ces animations à Alfortville, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne,

Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,

Ivry-sur-Seine, Vincennes et Vitry-sur-Seine ainsi qu’à Paris dans les 12e et

13e arrondissements.

Trois jours pour mieux comprendre l’art urbain, s’essayer au street art et

s’amuser !

Val-de-Marne et sud-est de Paris

Contact : https://www.tourisme-valdemarne.com/street-art/phenomen-art-festival-street-art/ https://exploreparis.com/fr/538_phenomen-art?src=pagedufestival

Jotapé œuvre de Jotapé