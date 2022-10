PHENIX. Mourad Merzouki

PHENIX. Mourad Merzouki, 18 octobre 2022, . PHENIX. Mourad Merzouki



2022-10-18 – 2022-10-18 5 5 Phénix est né d’une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVe siècle. Accompagnée par des musiques électro additionnelles, cette pièce bouscule une nouvelle fois les codes entre musiciens et danseurs, dirigés par le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990. Direction artistique : Mourad Merzouki

Assistant : Kader Belmoktar

Interprétation : Mathilde Devoghel, Aymen Fikri, Hatim Laamarti, Pauline Journé

Musique live, viole de gambe : Lucile Boulanger

Musiques additionnelles : DJ Arandel

+33 3 23 76 77 70

