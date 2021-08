Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges PHÈDRE : Une installation de Denis Pondruel Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Dans le cadre de l’exposition de La Lune en Parachute, « DANCING », présentée du 18 septembre au 17 décembre 2021, le MUDAAC accueille une installation de Denis Pondruel intitulée « Phèdre ». Cette œuvre, créée en 2004 pour la Maison de la Culture d’Amiens, à l’occasion de l’exposition « Habiter », est conçue comme une « chambre » surélevée. La nuit, un projecteur mobile balaie de son faisceau la place et les façades des bâtiments environnants. Le texte lumineux reprend des passages de l’œuvre de Racine où Phèdre avoue l’amour qu’elle porte à Hippolyte. Enfin, le faisceau et les mots de Phèdre trouvent l’accès de la cellule qui symbolise l’intrusion de la passion dans cet espace clos. Celle-ci devient un théâtre. Par les ouvertures situées en partie basse, les spectateurs peuvent voir la danse rapide et légère du texte qui illumine la cellule de l’intérieur. + d’informations : laluneenparachute.com

