Épinal Vosges Épinal Dans le cadre de l’exposition de La Lune en Parachute, « DANCING », présentée du 18 septembre au 17 décembre 2021, le MUDAAC accueille une installation de Denis Pondruel intitulée « Phèdre ». Cette œuvre, créée en 2004 pour la Maison de la Culture d’Amiens, à l’occasion de l’exposition « Habiter », est conçue comme une « chambre » surélevée.

La nuit, un projecteur mobile balaie de son faisceau la place et les façades des bâtiments environnants. Le texte lumineux reprend des passages de l’œuvre de Racine où Phèdre avoue l’amour qu’elle porte à Hippolyte.

Enfin, le faisceau et les mots de Phèdre trouvent l’accès de la cellule qui symbolise l’intrusion de la passion dans cet espace clos. Celle-ci devient un théâtre. Par les ouvertures situées en partie basse, les spectateurs peuvent voir la danse rapide et légère du texte qui illumine la cellule de l’intérieur. En partenariat avec La Lune en Parachute.

Phèdre devant la Maison de la Culture, Amiens © Denis Pondruel.

