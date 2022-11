Phèdre ! Un monologue joyeux et interactif.

Phèdre ! Un monologue joyeux et interactif., 9 février 2023, . Phèdre ! Un monologue joyeux et interactif.



2023-02-09 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-09 21:45:00 21:45:00 Texte François Gremaud d’après Jean Racine. Avec Romain Daroles. « Bien sûr, il sera question de Phèdre, la plus fameuse et plus jouée des tragédies de Racine. Pourtant, elle ne sera pas le véritable sujet de ce spectacle. Ce dernier se cache sous le point d’exclamation, ce signe de ponctuation appelé point d’admiration au temps de Racine (du latin admirari, composé de ad – et de mirari, « admirer », « s’étonner »). En effet, le véritable sujet de Phèdre ! est l’admiration que son unique protagoniste – Romain, façon d’orateur – voue à la tragédie de Racine. Un admirateur, par définition, considère avec un étonnement mêlé de plaisir, quelque chose qui lui paraît beau, qui lui paraît merveilleux. De fait, je n’entends pas moins que partager – outre mon admiration pour Phèdre en particulier – mon amour pour le théâtre en général, cet art vivant qui ne cesse de célébrer la joie profonde d’être au monde. » François Gremaud Texte François Gremaud d’après Jean Racine. Avec Romain Daroles. « Bien sûr, il sera question de Phèdre, la plus fameuse et plus jouée des tragédies de Racine. Pourtant, elle ne sera pas le véritable sujet de ce spectacle. Ce dernier se cache sous le point d’exclamation, ce signe de ponctuation appelé point d’admiration au temps de Racine (du latin admirari, composé de ad – et de mirari, « admirer », « s’étonner »). En effet, le véritable sujet de Phèdre ! est l’admiration que son unique protagoniste – Romain, façon d’orateur – voue à la tragédie de Racine. Un admirateur, par définition, considère avec un étonnement mêlé de plaisir, quelque chose qui lui paraît beau, qui lui paraît merveilleux. De fait, je n’entends pas moins que partager – outre mon admiration pour Phèdre en particulier – mon amour pour le théâtre en général, cet art vivant qui ne cesse de célébrer la joie profonde d’être au monde. » François Gremaud Théâtre de Lisieux dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville