Phèdre Théâtre Sorano, 11 janvier 2022, Toulouse.

Phèdre

du mardi 11 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 à Théâtre Sorano

### Théâtre / Classique revisité et enflammé Après une exceptionnelle traversée du théâtre de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman dirige à merveille une jeune troupe exceptionnelle et rend toute leur sensualité aux vers dangereux de Racine. L’exploration des fantasmes, où l’amour, la haine et la mort ont le même visage, est ici poussée jusqu’aux limites de l’innommable. L’amour, monstre naissant, monstre dévorateur ! Un premier, un unique regard, et, tel un alien, le désir subvertit les sujets, les rend méconnaissables à eux-mêmes, s’introduit dans les chairs, s’en empare et les déchire. Racine ose montrer la jouissance dans laquelle les corps sont emportés, et qui bouleverse les protagonistes, parce qu’elle est interdite. Un combat inexorable se joue au cœur de la tragédie, entre l’ombre et la lumière d’un décor mural minimaliste orangés et rouge. Dans ce monde où l’expression des passions est à la fois empêchée et exaltée, sous la violence des aveux arrachés, les corps s’embrasent et se déchirent… + d’infos ———- [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/phedre-3/2022-01-11/) //www.youtube.com/embed/fvoRt344Hx0 ![]() Infos pratiques : —————– Les 11, 12, 13 & 14 janvier à 20h Durée : 2h

Tarifs : 8€ à 22€

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T21:59:00;2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T21:59:00;2022-01-13T20:00:00 2022-01-13T21:59:00;2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T21:59:00