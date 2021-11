Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Phèdre Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Phèdre Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 7 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 12 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 22h

et dimanche de 15h à 17h

payant

Une langue sidérante de beauté pour une des plus ardentes tragédies du désir. Dans Phèdre, Racine explore l’événement absolu qu’est le surgissement de l’amour, monstre naissant, monstre dévorateur ! Ici l’amour, la haine, la mort ont le même visage. Le désir est perçu, par ceux qui l’éprouvent, comme une force étrangère qui subvertit les sujets, les rend méconnaissables à eux-mêmes. Un premier, un unique regard, et, tel un alien, il s’introduit dans les corps, s’en empare et les déchire. Dirigeant à merveille une jeune troupe exceptionnelle, Brigitte Jaques-Wajeman rend toute leur sensualité aux vers dangereux de Racine. Télérama Sa Phèdre est d’une intensité presque sauvage, replongeant la pièce classique dans la rugosité du théâtre antique. Les Échos Cette mise en scène nous saisit, nous surprend, nous séduit, nous bouleverse. Le blog d’Armelle Héliot. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

