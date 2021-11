Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Phèdre! Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Que ce soit Phèdre ! d’après Racine ou Giselle… d’après le livret de Théophile Gautier, la musique d’Adolphe Adam et la chorégraphie de Jean Coralli et Jules Perrot, François Gremaud nous fait partager sa passion pour des figures féminines tragiques du spectacle vivant sur un mode à la fois drôle, léger et riche d’enseignements avec la complicité de l’acteur « Pourquoi lire les classiques ? » En proposant une interprétation aussi libre qu’inspirée de Phèdre de Racine, monument du répertoire français, François Gremaud apporte avec la complicité du comédien Romain Daroles une réponse des plus convaincantes à cette question d’Italo Calvino. Seul en scène, simplement muni d’un livre, l’acteur aborde l’oeuvre à la manière d’un conférencier improvisé pour en explorer en une foule de détails savoureux et digressions à rallonge les origines mythologiques. Avec une faconde d’une drôlerie irrésistible, il décortique les ressorts de la tragédie nous faisant ainsi pénétrer au coeur du drame avant de s’attaquer aux scènes les plus marquantes dont il incarne lui-même les différents personnages. Loin d’une vision austère de la littérature, c’est à un merveilleux voyage auquel nous invite ce spectacle. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

