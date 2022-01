Phèdre Théâtre Christiane Stroë, 26 février 2022, Bouxwiller.

Phèdre samedi 26 février 2022 à 20h30 au Théâtre Christiane Stroë (initialement prévu le 29 novembre 2020) scolaire vendredi 25 février à 14h, à partir de la 2nde Compagnie Plus d’une voix / Hélène LACOSTE théâtre musical La compagnie alsacienne Plus d’une voix est accueillie, à Bouxwiller pour ce percutant classique du répertoire théâtral tragique, qui résonne encore en nous aujourd’hui dans cette mise en scène audacieuse. « Phèdre évoque la violence du désir impossible, un monde patriarcal qui vole en éclats, le rêve d’une nature où se lover. Sénèque explore des abîmes sans fond qui ne finissent pas de nous refléter. Guitare, batterie, basse, les instruments fusionnent pour appuyer les voix, les contraindre à parler, à dire l’indicible, l’Homme et ce qui l’inquiète: cette force sauvage qui agit en lui. La violence de Phèdre n’est pas extérieure mais intérieure. Chacun des personnages est immense, redoutable, troublant tant il nous ressemble, comme une version radicale d’une humanité qui devrait se taire et qui pourtant, nous parle. » Mise en scène : Serge LIPSZYC Création lumières : Jean-Louis MARTINEAU Phèdre : Fiona CHAUDON Hippolyte et Thésée : Serge LIPSZYC OEnone et le messager : Hélène LACOSTE Création musicale, chœur : Jean-Christophe LAUTH Texte original : Sénèque Traduction : Florence DUPONT, Acte Sud Durée : 1h15 Itinérance DRAC. Coproduction : Salle Europe de Colmar. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Spedidam. Billetterie en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/26-fevrier-2022-20h30-phedre-plus-d-une-voix](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/26-fevrier-2022-20h30-phedre-plus-d-une-voix) Teaser : [[https://youtu.be/nNNb76ecFXQ](https://youtu.be/nNNb76ecFXQ)](https://youtu.be/nNNb76ecFXQ)



