Ils sont comédiens, danseurs ou metteurs en scène. Ils sont confinés, déconfinés, reconfinés. Ensemble, ils jouent Phèdre de Jean Racine, pour une création prévue au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Ce film est une véritable immersion dans une troupe théâtrale désireuse d’être, malgré tout. À travers Phèdre et les siens, c’est aussi l’histoire de la place de l’Art qui y est questionnée : à quoi bon créer si c’est pour le faire à l’encontre de ses exigences artistiques ? Par résistance, sans doute.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

Le CWB|Paris vous propose une projection du film “Phèdre ou l’explosion des corps confinés” de Méryl Fortunat-Rossi, dans le cadre du Mois du film documentaire. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

2021-11-08T20:00:00 2021-11-08T21:30:00

