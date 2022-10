Phèdre ! Noves, 3 mars 2023, Noves.

Phèdre !

2023-03-03 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-03

Noves

Un remake contemporain de la célèbre tragédie de Racine, bourré d’humour et d’enthousiasme.

Bien sûr, on le devine, il est question de Phèdre, la plus fameuse et la plus jouée des tragédies de Racine. Mais Phèdre n’est pas Phèdre ! Et oui, la particularité de cette pièce se cache sous le point d’exclamation, appelé au temps de Racine point d’admiration. Romain, l’unique protagoniste, voue justement une passion dévorante à cette tragédie. Avec pour décor un simple bureau, il entreprend, livre en main, de présenter Phèdre en un temps record. S’appuyant tour à tour sur la beauté de ses alexandrins, les passions dévastatrices qui y sont dépeintes, les origines mythologiques des protagonistes ou encore le contexte historique de l’écriture de la pièce, le comédien nous emporte avec lui dans cet amusant exercice. Une pièce écrite telle une déclaration d’amour jouissive et virevoltante au théâtre, jouée déjà plus de 400 fois, suite à son succès au Festival d’Avignon 2019 !

Phèdre ! , dans le cadre des Nomade(s) de La Garance, Scène Nationale de Cavaillon.

