Phèdre ! Mondeville, 2 avril 2022, Mondeville.

Phèdre ! Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 22:15:00 22:15:00 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados Mondeville

C’est le point d’exclamation – ou plutôt d’admiration, comme on le nommait aux temps raciniens – qui annonce la couleur. François Gremaud offre tout son éblouissement à Racine et à Phèdre dont il est tombé amoureux adolescent.

Au travers d’un conte hommage à la langue unique et merveilleuse de l’auteur des plus beaux alexandrins du théâtre français, le comédien Romain Daroles convoque le rire et embarque le plus rétif des spectateurs. Si la force des passions antiques s’y étale en toile de fond, on entre dans la mythologie par la porte contemporaine. L’énergie et l’enthousiasme du conteur sont communicatifs. Si Phèdre est une tragédie classique, Phèdre ! fait le pari de la joie et jette un pont spatio-temporel sur lequel on danse sans retenue.

Crédits photo : Loan Nguyen

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

Crédits photo : Loan Nguyen

