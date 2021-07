Phèdre de Jean Racine par Michel Hermon tout seul. Théâtre de Bligny, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Fontenay-lès-Briis.

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à Théâtre de Bligny

La qualité ne réside pas ici dans la mémorisation des **1654 alexandrins** de Phèdre de **Jean Racine**, mais plutôt dans la vie autonome de ces huit personnages contrastés, leurs voix, leurs caractères, leurs enjeux, leurs doutes et leurs secrets, sans que le public ne s’y perde. Le comédien et metteur en scène **Michel Hermon** donne ici toute la mesure de sa maîtrise de la langue Racinienne. Il nous engage à entendre la plus grande tragédie de tous les temps, comme jamais, libérée des à-priori psychologiques et des artifices des XIX et XXe siècle… **Théâtre**. _**Phèdre**_ **de Jean Racine** par Michel Hermon tout seul. **Samedi 17 juillet 2021 à 20h** sur le parvis réaménagé du Théâtre de Bligny ; et **dimanche 18 juillet 2021 à 17h**, à l’ombre sous les arbres du parc de Bligny… **Spectacle gratuit sur réservation**. Tout le programme de **#BlignyÉTÉ2021** : [**www.theatre-de-bligny.fr**](http://www.theatre-de-bligny.fr)

Entrée libre sur réservation. Le port du masque de protection est de rigueur à tout moment et en tous lieux à l’intérieur de l’enceinte du Centre Hospitalier de Bligny.

Théâtre de Bligny Centre Hospitalier de Bligny – Rue de Bligny 91640 Briis-sous-Forges Fontenay-lès-Briis Essonne



