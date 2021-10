Phèdre Cherbourg-en-Cotentin, 25 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Phèdre 2021-11-25 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-25 Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Qui aurait pu imaginer un jour qu’une salle entière éclaterait de rire à l’évocation de Phèdre de Racine ? Romain Daroles voue une passion sans limite à Racine et plus particulièrement à Phèdre. Seul en scène, armé d’un livre, le comédien campe tous les personnages et leurs passions ! Vibrant d’un enthousiasme (très) contagieux pour la langue classique, il explique avec malice et humour la descendance mythologique des personnages et démêle l’écheveau de l’intrigue. Soudain, avec une aisance et une sincérité déconcertantes, le comédien nous délivre la beauté merveilleuse des alexandrins, le rire laisse place au drame… Une Phèdre incroyablement vivante et proche de nous. Le point d’exclamation ajouté au titre – ou point d’« admiration » comme il était appelé à l’époque – vient souligner l’émerveillement du metteur en scène, François Gremaud, et de son interprète virevoltant pour la modernité de l’œuvre. Phèdre ! ou comment couper le mal « à la Racine » et faire de cette grande tragédie classique une ode au théâtre et au spectacle vivant !

Qui aurait pu imaginer un jour qu’une salle entière éclaterait de rire à l’évocation de Phèdre de Racine ? Romain Daroles voue une passion sans limite à Racine et plus particulièrement à Phèdre. Seul en scène, armé d’un livre, le comédien campe tous…

Qui aurait pu imaginer un jour qu’une salle entière éclaterait de rire à l’évocation de Phèdre de Racine ? Romain Daroles voue une passion sans limite à Racine et plus particulièrement à Phèdre. Seul en scène, armé d’un livre, le comédien campe tous les personnages et leurs passions ! Vibrant d’un enthousiasme (très) contagieux pour la langue classique, il explique avec malice et humour la descendance mythologique des personnages et démêle l’écheveau de l’intrigue. Soudain, avec une aisance et une sincérité déconcertantes, le comédien nous délivre la beauté merveilleuse des alexandrins, le rire laisse place au drame… Une Phèdre incroyablement vivante et proche de nous. Le point d’exclamation ajouté au titre – ou point d’« admiration » comme il était appelé à l’époque – vient souligner l’émerveillement du metteur en scène, François Gremaud, et de son interprète virevoltant pour la modernité de l’œuvre. Phèdre ! ou comment couper le mal « à la Racine » et faire de cette grande tragédie classique une ode au théâtre et au spectacle vivant !

dernière mise à jour : 2021-09-28 par