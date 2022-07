Phèdre, 31 janvier 2023, .

Phèdre



2023-01-31 – 2023-02-04

10 23 Dans cette réinterprétation très habitée, présentée comme une (fausse) conférence sur Phèdre, la tragédie se mue en un monologue joyeux et interactif !



Avec emphase, Romain Daroles nous dévoile sa passion pour les amours contrariées entre l’épouse du roi d’Athènes et son beau-fils Hippolyte. L’érudition n’est pas soluble dans l’humour et c’est un véritable précis de théâtre classique qui nous est révélé : généalogie mythologique, vertus de l’alexandrin, notion de catharsis…



Initialement conçu pour les écoles, cet irrésistible métadiscours incarné, ode à la joie comme force motrice, est à mettre devant toutes les oreilles.



Texte : François Gremaud d’après Jean Racine

Conception, mise en scène : François Gremaud

Assistant à la mise en scène : Mathias Brossard

Lumière : Stéphane Gattoni



Avec Romain Daroles

La 2b company cultive avec ardeur l’étonnement joyeux. Après des palabres sur le petit tout et le grand rien (conférence de choses, accueillie au Gymnase en 2016), le metteur en scène François Gremaud torpille avec malice le classique de Jean Racine.

