### Mathieu Roumiguié Structural and functional characterization of periprostatic adipose tissue: implication in prostate cancer ———————————————————————————————————- **PhD Thesis committee** Dr. Sophie Giorgetti-Péraldi (C3M, Nice) – Rapporteur Dr. Frédéric Bost (C3M, Nice) – Rapporteur Prof. Alexandre De La Taille (APHP, Paris) – Rapporteur Prof. Philippe Valet (Restore, Toulouse) – Examiner Prof. Catherine Muller (IPBS, Toulouse) – PhD supervisor Dr. Delphine Milhas (IPBS, Toulouse) – PhD co-supervisor PhD Thesis – Mr. Mathieu Roumiguié IPBS-Toulouse,Hybrid Seminar (seminar room) 205 route de Narbonne, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

