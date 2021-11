PhD Defense : Camille PetitfilsTeam3, IRSD Pavillon Baudot, 15 décembre 2021, Toulouse.

Pavillon Baudot, le mercredi 15 décembre à 14:00

### Résumé : Par sa contribution à l’ensemble des grandes fonctions de l’organisme, le microbiote intestinal possède un rôle essentiel dans la physiologie et la pathologie de son hôte. Un microbiote est caractérisé par son répertoire de gènes exprimés et, plus important encore, par les métabolites qu’il sécrète. De nombreuses études ont déterminé la composition taxonomique du microbiote, mais peu en ont caractérisé les gènes actifs, les protéines ou les métabolites, ce qui pourrait être plus pertinent. En effet, la composition taxonomique du microbiote humain varie énormément d’un individu à l’autre, tandis que sa composition génétique ou sa capacité fonctionnelle est très conservée. La capacité fonctionnelle du microbiote est redondante et capitale pour maintenir sa stabilité et sa résilience. A la notion de redondance fonctionnelle est associée l’idée que, jusqu’à un certain point, les espèces sont substituables d’un microbiote à l’autre en termes de fonctionnalité. Il est donc majeur d’identifier les métabolites du microbiote intestinal et de déterminer leur effet sur l’hôte. Les travaux présentés dans cette thèse sont focalisés sur la caractérisation de métabolites lipidiques produits par les bactéries intestinales afin d’étudier les interactions entre le microbiote intestinal et son hôte. Pour notre premier projet, nous nous sommes intéressés à une souche d’Escherichia coli, E. coli Nissle 1917 (EcN), indiquée comme probiotique dans les phases de rémission de la rectocolite hémorragique. Nous avons quantifié une augmentation de la concentration d’un acide gras β-hydroxylé, le C18-3OH, produits par EcN par rapport à des E. coli commensales ou pathogènes. Nous avons donc testé les propriétés anti-inflammatoires de ce lipide dans un modèle murin de colite induit par le DSS. Le C18-3OH diminuait la sévérité de l’inflammation en se liant au récepteur nucléaire PPARγ. L’utilisation d’un prébiotique (fructo-oligosaccharide) ayant une activité anti-inflammatoire, nous a permis de démontrer qu’une autre bactérie du microbiote intestinal, Holdemanella biformis, était également capable de produire de grande quantité de C18-3OH. Le microbiote joue un rôle critique dans la maturation et le développement, notamment intestinal, de son hôte. Par exemple, chez la souris, une modification du microbiote, ou dysbiose, induite par des antibiotiques lors du sevrage augmente l’intensité de l’inflammation dans un modèle de colite. Le microbiote étant extrêmement sensible à son environnement, le stress, qu’il soit subit en prénatal, post natal ou à l’âge adulte, modifie sa composition. Néanmoins, le lien de causalité entre le stress prénatal, la dysbiose du microbiote intestinal et les troubles fonctionnels digestifs n’a jamais été établi. Dans un modèle murin de stress prénatal (SP), nous avons montré que la descendance adulte mâle et femelle développait une hypersensibilité viscérale associée à une dysbiose du microbiote intestinal et une absence d’inflammation macroscopique, trois caractéristiques du syndrome de l’intestin irritable. Comme l’abondance de Ligilactobacillus murinus/animalis était inversement corrélée à l’hypersensibilité viscérale, nous avons étudié les lipides produits par cette bactérie et identifié un lipopeptide, le C14asnGABAOH. L’administration intra-colique de cette molécule restaurait une normo-sensibilité viscérale chez les souris SP. Ces deux projets nous ont permis d’identifier des lipides ayant des propriétés anti-inflammatoires ou analgésiques produits par des bactéries présentes dans le microbiote intestinal. Ces molécules pourraient jouer un rôle dans l’interaction entre le microbiote et son hôte. LIEN :

“Identification et caractérisation de métabolites lipidiques bactériens impliqués dans l’homéostasie intestinale”

